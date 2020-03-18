Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Франция выделяет 345 млрд евро для поддержки бизнеса

18.03.20 17:25 , Европейская правда
печать
размер текста:

Франция анонсировала ряд мер для смягчения последствий пандемии коронавируса для экономики. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv. 

"Идет война с коронавирусом, и это также экономическая и финансовая война, в которой должны быть задействованы все наши силы..." - отметил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в сообщении в Twitter.

Правительственный план предусматривает привлечение 345 млрд евро. Из них 300 млрд - для государственного гарантирования кредитов предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, еще 45 млрд - для прямой помощи предприятиям. 2 млрд выделят на поддержку микробизнеса.

Это входит в пакет мер по борьбе с коронавирусом, объявленный президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Цены также планируют отменить или отсрочить уплату социальных взносов, чтобы не допустить их банкротства в результате остановки или существенного замедления производства.

По оценкам французского правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году упадет на 1%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:56
Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 27 долл.
17:04
В Раде предлагают запретить иностранцам входить в набсоветы украинских госпредприятий
16:45
Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в условиях эпидемии коронавируса
16:35
Цены на нефть упали до уровня 2003 года
16:15
Шмыгаль заявил о продвижении в переговорах с МВФ
16:00
Европейский центробанк прогнозирует рецессию
15:44
Украинцам могут компенсировать часть расходов на коммуналку
15:30
Нацбанк будет выдавать наличные из своих хранилищ
14:59
В РФ оценили потери бюджета от падения нефтяных цен
14:27
В мировых нефтехранилищах может не остаться места
13:43
Кабмин ввел спецпошлину на импорт российской электроэнергии
13:30
Интерпайп сохраняет планы по инвестициям в производство
12:54
Кабмин создаст стабилизационный фонд Украины на время эпидемии
12:33
Профсоюз заставил General Motors, Ford и Fiat Chrysler закрыть заводы на карантин
12:29
Минфин США отказался снять санкции с Дерипаски
12:04
Китай увеличивает налоговые льготы для активизации стального экспорта
11:40
Украинские еврооблигации обвалились до новых минимумов
11:25
Коронавирус уже повлиял на крупнейших горнодобытчиков мира
11:22
Метинвест отправил часть сотрудников на удаленку
11:17
Большинство китайских заводов возобновили работу
17.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!