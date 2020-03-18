Франция выделяет 345 млрд евро для поддержки бизнеса Франция анонсировала ряд мер для смягчения последствий пандемии коронавируса для экономики. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.



"Идет война с коронавирусом, и это также экономическая и финансовая война, в которой должны быть задействованы все наши силы..." - отметил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в сообщении в Twitter.



Правительственный план предусматривает привлечение 345 млрд евро. Из них 300 млрд - для государственного гарантирования кредитов предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, еще 45 млрд - для прямой помощи предприятиям. 2 млрд выделят на поддержку микробизнеса.



Это входит в пакет мер по борьбе с коронавирусом, объявленный президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Цены также планируют отменить или отсрочить уплату социальных взносов, чтобы не допустить их банкротства в результате остановки или существенного замедления производства.



По оценкам французского правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году упадет на 1%.



МинПром



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