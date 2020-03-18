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В Раде предлагают запретить иностранцам входить в набсоветы украинских госпредприятий

18.03.20 17:04 , Интерфакс-Украина
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Законопроект, которым предлагается запретить иностранцам входить в наблюдательные советы государственных предприятий, а также ограничить максимальный размер месячной оплаты их членам, разработали народные депутаты Украины Андрей Деркач и Александр Дубинский. Об этом сообщил в своем Facebook А.Деркач.

По его словам, законопроектом предлагается закрепить норму, согласно которой, членами набсоветов предприятий, где государству принадлежит более 50% акций, должны быть только граждане Украины. Они должны иметь опыт, образование, квалификацию и стаж не менее 10 лет в соответствующей сфере.

Нардеп пояснил, что, помимо запрета иностранцам занимать места в набсоветах ГП, закрепляется максимальный размер месячной оплаты участников набсоветов.

"Максимальный размер месячной оплаты их услуг будет не выше 50 прожиточных минимумов (на сегодня при прожиточном минимуме в 2,102 тыс. грн это 105,100 тыс. грн). Такая мера отделит "заробитчан" от тех, кто пришел работать на государство", – подчеркнул А.Деркач.

Также, сообщил он, предусмотрено ограничение на участие в набсоветах "профессиональных общественников" и коррупционеров.

"Запрет на пять лет на вхождение в набсоветы госпредприятий профессиональным активистам и дармоедам, получающим финансирование из-за рубежа. Точно так же будет закрыта возможность войти в набсоветы госбанков тем, кого привлекали к уголовной и административной ответственности за коррупцию", – отметил А.Деркач.

МинПром

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