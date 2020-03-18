В Раде предлагают запретить иностранцам входить в набсоветы украинских госпредприятий Законопроект, которым предлагается запретить иностранцам входить в наблюдательные советы государственных предприятий, а также ограничить максимальный размер месячной оплаты их членам, разработали народные депутаты Украины Андрей Деркач и Александр Дубинский. Об этом сообщил в своем Facebook А.Деркач.



По его словам, законопроектом предлагается закрепить норму, согласно которой, членами набсоветов предприятий, где государству принадлежит более 50% акций, должны быть только граждане Украины. Они должны иметь опыт, образование, квалификацию и стаж не менее 10 лет в соответствующей сфере.



Нардеп пояснил, что, помимо запрета иностранцам занимать места в набсоветах ГП, закрепляется максимальный размер месячной оплаты участников набсоветов.



"Максимальный размер месячной оплаты их услуг будет не выше 50 прожиточных минимумов (на сегодня при прожиточном минимуме в 2,102 тыс. грн это 105,100 тыс. грн). Такая мера отделит "заробитчан" от тех, кто пришел работать на государство", – подчеркнул А.Деркач.



Также, сообщил он, предусмотрено ограничение на участие в набсоветах "профессиональных общественников" и коррупционеров.



"Запрет на пять лет на вхождение в набсоветы госпредприятий профессиональным активистам и дармоедам, получающим финансирование из-за рубежа. Точно так же будет закрыта возможность войти в набсоветы госбанков тем, кого привлекали к уголовной и административной ответственности за коррупцию", – отметил А.Деркач.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



