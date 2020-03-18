Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цены на нефть упали до уровня 2003 года

18.03.20 16:35
печать
размер текста:

Цены на нефть снижаются третью сессию подряд в среду, упав в ходе сессии до минимума за 17 лет, на фоне опасений о перспективах спроса из-за эпидемии коронавируса, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,69% до 27,67 долл. за баррель к 15:45 по киевскому времени, ранее достигнув уровня 27,56 долл. - самого низкого с начала 2016 года.

WTI подешевела на 6,2% до 25,23 долл., ранее упав до 25.06 долл., что является самым низким показателем с конца апреля 2003 года.

Россия хотела бы видеть более высокие цены на нефть, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, когда сорт Brent стоил меньше 28 долл. за баррель.

"Снижение спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса выглядит все более значительным", - говорится в записке Goldman Sachs, прогнозирующей падение цены на Brent до 20 долл. во втором квартале - уровень, которого рынок не видел с начала 2002 года.

Goldman Sachs ожидает снижение спроса на 8 миллионов баррелей в сутки к концу марта и годовое снижение в 2020 году на 1,1 миллиона баррелей в сутки, что, по оценке банка, будет самым крупным в истории.

Запасы нефти в США сократились на прошлой неделе, показали данные Американского института нефти (API) во вторник. Снижение американских запасов оказало некоторую поддержку ценам, однако прогноз спроса остается мрачным на фоне ценовой войны между крупными производителями.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:25
Франция выделяет 345 млрд евро для поддержки бизнеса
17:04
В Раде предлагают запретить иностранцам входить в набсоветы украинских госпредприятий
16:45
Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в условиях эпидемии коронавируса
16:15
Шмыгаль заявил о продвижении в переговорах с МВФ
16:00
Европейский центробанк прогнозирует рецессию
15:44
Украинцам могут компенсировать часть расходов на коммуналку
15:30
Нацбанк будет выдавать наличные из своих хранилищ
14:59
В РФ оценили потери бюджета от падения нефтяных цен
14:27
В мировых нефтехранилищах может не остаться места
13:43
Кабмин ввел спецпошлину на импорт российской электроэнергии
13:30
Интерпайп сохраняет планы по инвестициям в производство
12:54
Кабмин создаст стабилизационный фонд Украины на время эпидемии
12:33
Профсоюз заставил General Motors, Ford и Fiat Chrysler закрыть заводы на карантин
12:29
Минфин США отказался снять санкции с Дерипаски
12:04
Китай увеличивает налоговые льготы для активизации стального экспорта
11:40
Украинские еврооблигации обвалились до новых минимумов
11:25
Коронавирус уже повлиял на крупнейших горнодобытчиков мира
11:22
Метинвест отправил часть сотрудников на удаленку
11:17
Большинство китайских заводов возобновили работу
11:13
Ferrexpo в 2019 г. увеличила чистую прибыль на 20%
17.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!