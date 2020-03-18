Цены на нефть упали до уровня 2003 года Цены на нефть снижаются третью сессию подряд в среду, упав в ходе сессии до минимума за 17 лет, на фоне опасений о перспективах спроса из-за эпидемии коронавируса, передает Reuters.



Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,69% до 27,67 долл. за баррель к 15:45 по киевскому времени, ранее достигнув уровня 27,56 долл. - самого низкого с начала 2016 года.



WTI подешевела на 6,2% до 25,23 долл., ранее упав до 25.06 долл., что является самым низким показателем с конца апреля 2003 года.



Россия хотела бы видеть более высокие цены на нефть, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, когда сорт Brent стоил меньше 28 долл. за баррель.



"Снижение спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса выглядит все более значительным", - говорится в записке Goldman Sachs, прогнозирующей падение цены на Brent до 20 долл. во втором квартале - уровень, которого рынок не видел с начала 2002 года.



Goldman Sachs ожидает снижение спроса на 8 миллионов баррелей в сутки к концу марта и годовое снижение в 2020 году на 1,1 миллиона баррелей в сутки, что, по оценке банка, будет самым крупным в истории.



Запасы нефти в США сократились на прошлой неделе, показали данные Американского института нефти (API) во вторник. Снижение американских запасов оказало некоторую поддержку ценам, однако прогноз спроса остается мрачным на фоне ценовой войны между крупными производителями.



МинПром



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