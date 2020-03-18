В РФ оценили потери бюджета от падения нефтяных цен Федеральный бюджет РФ в 2020 году лишится почти 3 триллионов рублей нефтегазовых доходов при текущих ценах на нефть, которые рухнули ниже $30 за баррель из-за распространения коронавируса и развала сделки ОПЕК+, сказал министр финансов Антон Силуанов.



“(Из-за коронавируса) сокращаются, сжимаются целые сектора экономики - перевозки, туризм, малый бизнес. За этим следует по нарастающей целый ряд других секторов, сокращаются покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобили. К сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом и соответственно мы отклоняемся от макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год” - сказал Силуанов в среду на коллегии казначейства.



“Безусловно, это коснется и бюджета. Мы делали оценки - только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 триллиона рублей снижает нам объемы поступлений нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями. Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет, нам придется задействовать средства нашего резерва”.



На прошлой неделе Силуанов оценивал потери бюджета в 2020 году от снижения цен на нефть в 2,0 триллиона рублей, а дефицит - в 0,9% ВВП. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) ведомство планирует потратить в текущем году на покрытие бюджетной дыры 600 миллиардов рублей.



Минфин сверстал бюджет-2020 с профицитом 876,1 миллиарда рублей, или 0,8% ВВП. За первые два месяца бюджет был исполнен с дефицитом 272,2 миллиарда рублей, или 1,7% ВВП.



Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин оценивал дефицит бюджета в текущем году в 2,0% ВВП при цене нефти $35 за баррель.



Объем ФНБ на начало марта составлял 8,25 триллиона рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,1 миллиарда.



МинПром

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