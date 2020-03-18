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В мировых нефтехранилищах может не остаться места

18.03.20 14:27
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Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы "все нефтехранилища на планете будут заполнены". Как пишет Financial Times, компании ожидают серьезного падения спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса COVID-19, в то время как страны ОПЕК и Россия продолжат наращивать добычу.

Так, компания Gunvor прогнозирует, что спрос на нефть в апреле упадет минимум на 5 млн баррелей в день, что эквивалентно 5% от мирового спроса. В то же время Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти примерно на четверть, увеличат добычу и Россия с ОАЭ.

В таких условиях цена на нефть неминуемо продолжит падать, а нефтедобывающие компании будут хранить ее в надежде продать позднее, когда цены восстановятся. В результате, полагают аналитики Gunvor, переизбыток нефти составит как минимум 8 млн баррелей в день. Eurasia Group же полагает, что мировой спрос на нефть может сократиться и вовсе на 25%. А операторы уже получают аномально высокое количество запросов на использование нефтехранилищ.

Ранее сообщалось, что владельцы нефтяных танкеров повысили цены на перевозки в несколько раз. Так, Reliance Industries теперь вынуждена будет платить больше 400 тыс. долл. за каждый день использования супертанкера "Принцесса Мэри" для перевозки нефти из Саудовской Аравии в Индию. Весь путь продлится четыре-пять дней, а значит, компании придется заплатить около 2 млн долл. за использование судна. Цены же на перевозки из стран Ближнего Востока в Китай подскочили на прошлой неделе на 700%.

МинПром

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