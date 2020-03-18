Профсоюз заставил General Motors, Ford и Fiat Chrysler закрыть заводы на карантин "Детройтская тройка" американских автопроизводителей договорилась с Профсоюзом работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) о частичной приостановке работы заводов, тщательной очистке оборудования и продлении времени отдыха работников между сменами, чтобы свести к минимуму риск распространения новой коронавирусной инфекции.



Эта договоренность была достигнута в ходе переговоров между представителями UAW с General Motors (SPB: GM) Co., Ford Motor Co. (SPB: F) и Fiat Chrysler Automobiles во вторник вечером, говорится в заявлении UAW. Компании также согласились принять "широкие меры" для ограничения контактов между членами профсоюза.



Ранее сообщалось, что UAW "настоятельно рекомендовал" автопроизводителям закрыть свои заводы на ближайшие две недели, чтобы защитить членов профсоюза и работников от заражения коронавирусом COVID-19. Компании взяли два дня на составление плана действий, по истечении которых во вторник начались переговоры с профсоюзом.



В компаниях "Детройтской тройки" работает порядка 150 тыс. человек, которые трудятся на десятках заводов по всей стране. Большая часть производства сосредоточена в промышленных районах Среднего Запада, но у компаний также есть заводы в Кентукки, Теннесси, Техасе и других штатах.



По словам отраслевых экспертов, в условиях распространения COVID-19 сложно долгое время оставлять заводы открытыми. Европейские автопроизводители уже тоже начали заявлять об остановке производства. В частности, французская автомобилестроительная PSA Group, которая выпускает машины под брендами Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel, объявила о закрытии всех предприятий в Европе до 27 марта.



Германская Volkswagen ранее сообщила о том, что становится трудно поддерживать объемы выпуска на европейских заводах из-за перебоев с поставками комплектующих, а также введения режима ЧС различными странами региона. При этом компания отметила улучшение ситуации в Китае, где возобновили работу большинство ее предприятий.



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