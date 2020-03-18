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Минфин США отказался снять санкции с Дерипаски

18.03.20 12:29
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Минфин США отказался удовлетворить ходатайство российского бизнесмена Олега Дерипаски о снятии с него санкций, введенных в 2018 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение суда округа Колумбия от 17 марта.

Ведомство приняло решение 6 марта.

Компании Олега Дерипаски попали под санкции США за "разнообразную злонамеренную деятельность РФ» в апреле 2018 года. В марте 2019 года бизнесмен подал иск против Минфина США. Он заявил, что введенные против него персональные санкции США были несправедливыми и незаконными, а он сам стал "последней жертвой" внутриполитической борьбы в США.

Снять санкции с основных активов Олега Дерипаски, En+ и "Русала", удалось после того, как он отказался от контроля над ними. В июне 2019 года Дерипаска подал прошение о снятии санкций с его активов.

МинПром

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