Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай увеличивает налоговые льготы для активизации стального экспорта

18.03.20 12:04
печать
размер текста:

Согласно сообщению Министерства финансов КНР, правительство страны с 20 марта 2020 года повысит возмещение экспортного налога до 13% с 10% для широкого сортамента металлопродукции.

В частности, по информации Metalbulletin, под действие данной налоговой льготы подпадут г/к рулоны, катанка, холоднокатаный, оцинкованный и нержавеющий прокат.

Напомним, что в январе-феврале 2020 года китайский экспорт стали сократился на 27%, до 7,811 млн. т. Аналитики увязывают такое падение с низким уровнем размещенных заказов на внешних рынках в период кризиса ноября-декабря 2019 года. В то же время ожидается всплеск стального экспорта из Китая уже в марте-апреле, когда спрос на внутреннем рынке еще низкий в связи с последствиями коронавируса.

Тем более что за 2 месяца 2020 года китайские металлурги увеличили выплавку стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%, до 154,7 млн. т. По данным Mysteel, на начало марта 2020 года средняя загрузка стальных мощностей КНР составляла около 74%. Как сообщили в крупнейшей в Китае меткомпании Baowu Steel Group, ее заводы работают в обычном режиме, включая "дочку" Wuhan Iron and Steel Co, которая расположена в эпицентре вспышки коронавируса.

Как сообщалось ранее, большинство развитых страны – США, ЕС, Турция, Таможенный союз, страны Южной Америки, - уже закрыли свои рынки от китайской металлопродукции. Соответственно, под удар новой стальной экспансии из КНР попадут незащищенные рынки, например, украинский. Напомним, что Министерство экономического развития и торговли Украины ввело пошлины только против одного вида китайской метпродукции – оцинковки. Сейчас продолжается антидемпинговое расследование против стальных труб из КНР. В то же время украинские производители металлоконструкций призывают власти ограничить импорт в страну покрытого проката из КНР.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:33
Профсоюз заставил General Motors, Ford и Fiat Chrysler закрыть заводы на карантин
12:29
Минфин США отказался снять санкции с Дерипаски
11:40
Украинские еврооблигации обвалились до новых минимумов
11:25
Коронавирус уже повлиял на крупнейших горнодобытчиков мира
11:22
Метинвест отправил часть сотрудников на удаленку
11:17
Большинство китайских заводов возобновили работу
11:13
Ferrexpo в 2019 г. увеличила чистую прибыль на 20%
11:00
Индийская JSPL может построить новый метзавод
10:40
Salzgitter планирует развивать водородную металлургию
10:25
Стальные компании в Малайзии приостанавливают производство из-за коронавируса
10:20
Украина в 2020 году не экспортирует металлолом
10:13
Металлурги полностью отказались от импортного кокса
10:00
ArcelorMittal сокращает производство стали в Италии
09:51
Цены на нефть падают третий день подряд
09:23
Boeing требует от властей США 60 млрд долл господдержки
09:08
Китайцы купили месторождения меди и кобальта в Африке
08:57
В феврале Индия сократила экспорт стали на 8%
08:07
Сдерживая девальвацию, НБУ продал на межбанке еще 300 млн долл.
17.03.20
17:40
Рада отложила голосование за рынок земли из-за МВФ
17:25
Нацкомиссия снизила тарифы на отопление для 22 теплоснабжающих предприятий
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!