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Коронавирус уже повлиял на крупнейших горнодобытчиков мира

18.03.20 11:25 , Интерфакс-Украина
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Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по крупнейшим горнодобывающим компаниям мира, капитализация которых существенно упала. Так, акции Anglo American с начала года подешевели на 40%, Glencore - на 41%, Freeport-McMoRan - более чем наполовину, пишет Wall Street Journal.

Кроме того, по данным IHS Markit, резко выросла стоимость CDS (credit default swaps) компаний горнодобывающего сектора. Так, во вторник стоимость CDS Glencore составляла уже 485,989 тыс. долл./год против 127 тыс. долл. в начале года. Для Anglo American она выросла до 307,15 тыс. долл. с 84 тыс. долл.

COVID-19 стал оказывать влияние и на производство. Сразу 4 крупные горнодобывающие корпорации объявили о приостановке выпуска продукции или о замедлении реализации проектов.

Anglo American, Newmont Corp. и Freeport-McMoRan Inc. на этой неделе сообщили, что приостанавливают инвестпроекты или добычу в Перу после того, как в стране был введен карантин.

Ранее мы уже писали, что канадская компания Lundin Mining сообщила о временной приостановке работ по проекту расширения цинкового рудника Neves-Corvo в Португалии.

Горнодобывающие компании по всему миру прекращают командировки сотрудников, просят их перед отправкой в вахтовые поселки ограничивать контакты, сдавать тест перед поездкой - и готовят изоляционные боксы на случай выявления заболевания.

"Это новые реалии: горнодобывающие компании останавливают добычу на фоне распространения коронавируса", - сказал аналитик UBS Майл Олсоп.

Antofagasta заявила, что расширяет складские территории на случай снижения или полного прекращения отгрузки меди. Компания также ввела ограничения по доступу на месторождение в Андах, которое находится на высоте около 4 км над уровнем моря.

МинПром

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