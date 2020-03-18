Метинвест отправил часть сотрудников на удаленку "Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, в целью защиты работников от коронавируса с 17 марта на всех своих предприятиях принял ряд мер, среди которых – возможность удаленной работы для части персонала до 3 апреля, а также отметил все командировки в этот период.



"С 17 марта на всех предприятиях мы вводим простые правила: сотрудники, которые могут работать удаленно, останутся дома до 3 апреля. Прошу каждого выполнять работу ответственно и помнить о тех, кто продолжает отвечать за производство непосредственно на местах. Мы прекращаем все массовые мероприятия. Будем общаться с коллегами, партнерами и клиентами по телефону, через видеосвязь и интернет", - заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков в своем обращении к сотрудникам холдинга.



При этом он пояснил, что стратегия компании в борьбе с вирусом - сократить количество контактов там, где это возможно, общими усилиями исключить риск инфицирования сотрудников, сделать все, чтобы территория "Метинвеста" не стала очагом распространения коронавируса.



Топ-менеджер добавил, что в компании отменяются все командировки – как заграничные, так и по Украине, сотрудники на предприятиях получат перчатки и маски для поездок в общественном транспорте на работу и домой.



"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.



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