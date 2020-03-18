Большинство китайских заводов возобновили работу Более 90% предприятий в большинстве регионов Китая возобновили операции, сообщил представитель Государственного комитета по реформам и развитию КНР (NDRC) Мэн Вэй.



Исключением является провинция Хубэй и некоторые другие регионы, сильнее всех пострадавшие в результате вспышки коронавируса.



По словам Мэн Вэя, в полном объеме восстановлены операции в сфере производства цветных металлов, на 90% - в фармацевтическом секторе и на 80% в стателитейной промышленности.



Кроме того, в Китае постепенно восстанавливается реализация важных железнодорожных проектов, пишет агентство "Синьхуа". Так, китайская государственная железнодорожная корпорация China State Railway сообщила о возобновлении 108 проектов, то есть 93% от общего числа строящихся объектов.



Как сообщалось, в январе-феврале текущего года экономическая активность в КНР резко упала на фоне сокращения продаж жилья, объемов строительства, розничных продаж и промышленного производства из-за коронавируса.



МинПром



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