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Большинство китайских заводов возобновили работу

18.03.20 11:17
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Более 90% предприятий в большинстве регионов Китая возобновили операции, сообщил представитель Государственного комитета по реформам и развитию КНР (NDRC) Мэн Вэй.

Исключением является провинция Хубэй и некоторые другие регионы, сильнее всех пострадавшие в результате вспышки коронавируса.

По словам Мэн Вэя, в полном объеме восстановлены операции в сфере производства цветных металлов, на 90% - в фармацевтическом секторе и на 80% в стателитейной промышленности.

Кроме того, в Китае постепенно восстанавливается реализация важных железнодорожных проектов, пишет агентство "Синьхуа". Так, китайская государственная железнодорожная корпорация China State Railway сообщила о возобновлении 108 проектов, то есть 93% от общего числа строящихся объектов.

Как сообщалось, в январе-феврале текущего года экономическая активность в КНР резко упала на фоне сокращения продаж жилья, объемов строительства, розничных продаж и промышленного производства из-за коронавируса.

МинПром

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