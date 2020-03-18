Индийская JSPL может построить новый метзавод Индийская металлургическая компания Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) рассматривает возможность строительства металлургического завода производительностью 2-2,5 млн т в год в г. Патрату, штат Джаркханд.



В настоящее время у компании действует в этом регионе прокатный завод, ежегодно выпускающий до 1 млн. т арматуры и 600 тыс. т катанки. Как заявил глава подразделения сырьевых и международных проектов Хервиндер Сингх, рядом с его территорией может быть построен доменно-конвертерный комплекс для снабжения предприятия полуфабрикатами. Стоимость этого проекта оценивается в пару десятков миллиардов рупий (в настоящее время индийская рупия примерно равна российскому рублю).



В 2019/2020 финансовом году (апрель/май) JSPL планирует произвести около 6,5 млн т стали в Индии и 1,8 млн т на своем заводе в Омане. Но в 2020/2021 ф.г. объем выплавки в Индии может прибавить еще 1,5 млн т благодаря возвращению в строй в январе текущего года заводу по производству восстановленного железа в штате Одиша. Ранее оно простаивало из-за отсутствия угля.



В более отдаленной перспективе JSPL может расширить мощности своего меткомбината Angul в штате Одиша. Сейчас на нем выплавляется до 5 млн т стали в год, но к 2030-2035 гг. этот показатель может быть доведен до 20-30 млн. т. Правда, по словам Х.Сингха, эти планы пока что имеют самый общий характер.



МинПром



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