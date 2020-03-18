Металлурги полностью отказались от импортного кокса

Общий объем кокса, полученного металлургами в январе-феврале 2020 г., составил 1,34 млн т (87% относительно аналогичного периода 2019 г.), весь – украинского происхождения. Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".
Доля импортного кокса в общем объеме поставок в январе-феврале 2020 г. составила 0% против 7% в январе-феврале 2019 г.
Кроме того за два месяца 2020 г. на украинские коксохимические предприятия было поставлено 2,01 млн т углей для коксования (86% относительно двух месяцев 2019 г.), из которых:
— украинского происхождения – 0,70 млн т (153% относительно аналогичного периода 2019 г.);
— импортируемых – 1,31 млн т (70% относительно аналогичного периода 2019 г.).
При этом импортных углей в общем объеме поставок в январе-феврале 2020 г. составила 65,2% против 80,0% в аналогичном периоде 2019 г.