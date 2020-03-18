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Salzgitter планирует развивать водородную металлургию

18.03.20 10:40 , Металлоснабжение и сбыт
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Германская металлургическая компания Salzgitter сообщила, что с 2021 г. планирует начать использование водорода в технологических процессах. Компания в ноябре 2019 г. заказала электролизер с протонообменной мембраной мощностью 2,2 МВт у компании Siemens Gas and Power и планирует запустить его в конце 2020 г.

Предполагается, что источником энергии для электолизера станут ветроустановки, размещенные непосредственно на территории металлургического комбината.

В подразделении Salzgitter Flachstahl по производству плоского проката запущен проект SALCOS по развитию водородной металлургии. Предполагается, что водород будет использоваться вместе с природным газом на проектируемом предприятии по выпуску восстановленного железа.

В настоящее время меткомбинат Salzgitter выбрасывает в атмосферу порядка 8 млн т углекислого газа в год. По большей части, он образуется в процессе производства кокса. Замена доменных печей и коксовых батарей на модули прямого восстановления железа «зеленым» водородом должно привести к резкому сокращению объемов эмиссии.

В то же время Salzgitter отмечает, что технологии водородной металлургии должны быть экономически оправданными, а реализация программы SALCOS будет зависеть от государственной политики в данной сфере.

МинПром

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