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Стальные компании в Малайзии приостанавливают производство из-за коронавируса

18.03.20 10:25 , МеталлТорг.ру
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Малазийские сталелитейные компании были застигнуты врасплох тем, что в среду, 18 марта, приостановят производство, поскольку правительство приняло меры по замедлению распространения коронавируса, приостановив все несущественные операции. Об этом пишет агентство Platts.

Во вторник большинство крупных сталелитейных компаний пытались получить дополнительную информацию и просили соответствующие министерства разрешить продолжение производства стали. Однако, похоже, что к вечеру большинство смирилось с тем, что выполнило требование об отсрочке, сообщили источники S & P Global Platts.

Период приостановки, однако, варьировался в зависимости от заводов. Один мини-завод сообщил, что производство закрыто до 31 марта, когда истекает двухнедельный приказ правительства. Даже, если некоторые заводы продолжат производство, у них будут перебои с поставками. Вероятнее всего, что производство стали в стране будет приостановлено на 2 недели до следующего распоряжения правительства.

МинПром

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