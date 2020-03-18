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ArcelorMittal сокращает производство стали в Италии

18.03.20 10:00 , МеталлТорг.ру
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Компания ArcelorMittal решила временно сократить производство и прекратила несколько операций в Италии в связи со вспышкой коронавируса, сообщает профсоюз Fiom, передает ArgusMedia.

ArcelorMittal подтвердила, что производство в Таранто будет сокращено, а численность рабочей силы сократилась более чем вдвое, до примерно 3800 человек.

Остановки будут включать доменную печь № 2, сталелитейный цех № 1, сталепрокатный цех № 1 и стан холодной прокатки, и будут введены в эксплуатацию в течение следующей недели, причем некоторые остановки уже выполняются.

Вслед за объявлением европейских автопроизводителей на прошлой неделе о закрытии заводов итальянские производители оригинального оборудования также решили ввести закрытие.

ArcelorMittal Italy 13 марта приняла решение сократить деятельность на своем заводе на 25%. Она сообщила профсоюзам, что планирует закрыть недавно запущенный завод по производству толстолистового проката, а также некоторые перерабатывающие мощности.

Вчера профсоюзы заявили, что с правительством было подписано соглашение о мерах безопасности, но отдельные компании должны были решить, прекратить или сократить деятельность. Профсоюзы ранее просили приостановить работу до 25 марта для дезинфекции заводов.
Неясно, как долго будет продолжаться остановка, поскольку коронавирус продолжает распространяться по всей Европе. ArcelorMittal также решила отложить перезапуск своей доменной печи в Кракове в Польше, которую она запланировала на середину марта.

МинПром

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