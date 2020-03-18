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Цены на нефть падают третий день подряд

18.03.20 09:51
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Цены на нефть снижаются третью сессию подряд в среду, потеряв около 17% на этой неделе, на фоне опасений о перспективах спроса из-за эпидемии коронавируса, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,32% до 28,35 долл./баррель к 9:03 по киевскому времени, а WTI - на 2,26% до 26,34 долл./барр.

Запасы нефти в США сократились на прошлой неделе, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

Снижение американских запасов оказало некоторую поддержку ценам, однако прогноз спроса остается мрачным на фоне ценовой войны между крупными производителями.

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан призвал провести экстренную встречу ОПЕК и не входящих в организацию государств, чтобы обсудить срочные меры для восстановления баланса на рынке нефти, говорится в письме, которое он направил в ОПЕК во вторник.

МинПром

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