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Boeing требует от властей США 60 млрд долл господдержки

18.03.20 09:23
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Компания Boeing выступает за то, чтобы правительство США выделило не менее 60 млрд долл. для поддержки авиационно-космической промышленности, говорится заявлении, опубликованном на сайте организации.

Поддержка, в частности, должна быть реализована в виде гарантий по кредитам, отметили в компании.

"Это будет один из наиболее важных способов помочь авиакомпаниям, аэропортам, поставщикам и производителям восстановиться ",— говорится в заявлении.

По мнению компании, долгосрочные перспективы отрасли по-прежнему сильны, однако, пока пассажиропоток не восстановится до нормального уровня, необходимы меры для поддержки индустрии и экономики в целом.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что последствия пандемии нового коронавируса оказались для гражданской авиации серьезнее, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года.

МинПром

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