Сдерживая девальвацию, НБУ продал на межбанке еще 300 млн долл. Национальный банк продал 300 млн долларов на межбанковском валютном рынке для сдерживания девальвации гривны. Об этом говорится в сообщении НБУ.



"Мы продали 300 млн долл США для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В то же время, как и предусматривает режим плавающего валютного курса, мы не фиксируем его на определенном уровне и не меняем тренд, который определяется рынком", - сообщает НБУ.



НБУ сообщает, что во вторник спрос на валюту превышал предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения коронавируса. Самыми активными участниками валютного рынка были украинские компании.



Национальный банк отмечает, что имеет достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В банке планируют продолжать проводить валютные интервенции.



Как сообщалось, ранее НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала, а население купило 300 млн долларов за первую неделю кризиса.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



