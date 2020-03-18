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Сдерживая девальвацию, НБУ продал на межбанке еще 300 млн долл.

18.03.20 08:07
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Национальный банк продал 300 млн долларов на межбанковском валютном рынке для сдерживания девальвации гривны. Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Мы продали 300 млн долл США для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В то же время, как и предусматривает режим плавающего валютного курса, мы не фиксируем его на определенном уровне и не меняем тренд, который определяется рынком", - сообщает НБУ.

НБУ сообщает, что во вторник спрос на валюту превышал предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения коронавируса. Самыми активными участниками валютного рынка были украинские компании.

Национальный банк отмечает, что имеет достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В банке планируют продолжать проводить валютные интервенции.

Как сообщалось, ранее НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала, а население купило 300 млн долларов за первую неделю кризиса.

МинПром

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