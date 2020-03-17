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Нацкомиссия снизила тарифы на отопление для 22 теплоснабжающих предприятий
17.03.20 17:25 , Бизнес Цензор
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Национальная комиссия, осуществляющвя государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на тепловую энергию для 22 лицензиатов из числа теплоснабжающих предприятий, и тарифы оказались на 6,1% ниже, чем ожидалось в ходе предварительного одобрения этих решений в феврале. Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии..
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