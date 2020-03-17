НБУ будет завозить в Украину наличную валюту Национальный банк (НБУ) совместно с украинскими банками налаживают альтернативную систему доставки наличной иностранной валюты в Украину, сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.



"Есть некоторые сложности с наличным долларом, но это связано лишь с тем, что наличную иностранную валюту в банковский сектор до мероприятий, связанных с карантином, завозили самолетами из-за границы (…) Мы сейчас вместе с банками работаем над тем, чтобы этот вопрос решить, наладить другую систему доставки наличной иностранной валюты в Украину. Поэтому, опять-таки, не паникуйте – просто подождите", – сказала она в ходе онлайн-пресс-брифинга в Киеве во вторник.



Е.Рожкова отметила, что, несмотря на достаточный объем наличной гривни, регулятор рекомендует населению перейти на безналичную оплату.



"Мы проводим очень много мероприятий по обеззараживанию налички сегодня (…), но вы должны понимать, что наиболее безопасным в данной ситуации является безналичный способ оплаты", – резюмировала первый замглавы НБУ.



МинПром



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