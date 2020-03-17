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ДМЗ принес Ярославскому убытков более 1 млрд грн

17.03.20 16:40 , Интерфакс-Украина
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ЧАО "Днепровский металлургический завод" завершило 2019 год с чистым убытком в размере 1,284 млрд грн, об этом пишет Интерфакс-Украина.

В 2018 году предприятие получило чистую прибыль 2,946 млрд грн.

В ближайшее время состоится годовое собрание акционеров ДМЗ, на котором планируется предложить погасить убытки 2019 года за счет текущих доходов в 2020-2021 годах.

Собрание также рассмотрит вопрос продажи компании Drampisco Limited (Кипр) выкупленных акций ДМЗ в количестве 1,433 млн шт.

По итогам 2019 года Днепровский металлургический завод, который входит в группу DCH, сократил производство проката на 43%, до 449 тыс. т, по сравнению с предыдущим годом.

МинПром

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