ДМЗ принес Ярославскому убытков более 1 млрд грн ЧАО "Днепровский металлургический завод" завершило 2019 год с чистым убытком в размере 1,284 млрд грн, об этом пишет Интерфакс-Украина.



В 2018 году предприятие получило чистую прибыль 2,946 млрд грн.



В ближайшее время состоится годовое собрание акционеров ДМЗ, на котором планируется предложить погасить убытки 2019 года за счет текущих доходов в 2020-2021 годах.



Собрание также рассмотрит вопрос продажи компании Drampisco Limited (Кипр) выкупленных акций ДМЗ в количестве 1,433 млн шт.



По итогам 2019 года Днепровский металлургический завод, который входит в группу DCH, сократил производство проката на 43%, до 449 тыс. т, по сравнению с предыдущим годом.



МинПром



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