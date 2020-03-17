Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В НБУ считают, что кризис пойдет на пользу платежному балансу

17.03.20 16:25 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Влияние кризиса на платежный баланс Украины будет нейтральным или даже позитивным в связи со значительным снижением цен на энергоносители, которые преобладают в украинском импорте, и незначительным – на продовольствие, которое составляют 50% от общего экспорта страны, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Что касается платежного баланса, то есть экспорта-импорта, то влияние будет от нейтрального до, возможно, даже позитивного. И это связано с тем, что цены на энергоносители очень сильно снизились – цена на нефть, например, упала на 30%, а импорт энергоносителей в нашем платежном балансе составляет приблизительно 30%, то есть Украина будет платить намного меньше за импорт энергоносителей", – сказал О.Чурий в ходе онлайн-пресс-брифинга в Киеве 17 марта.

Он добавил, что дефицит платежного баланса в прошлом году, который составил 0,5% ВВП значительно меньше дефицита в предкризисном 2013 году, который достигал 10% ВВП.

По словам О.Чурия, влияние кризиса на рост ВВП, вероятно, будет негативным. "Вместе с тем позитивный эффект будут иметь те законодательные акты, которые сегодня проголосовала Верховная Рада относительно преодоления кризисных явлений в экономике", – добавил он.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:40
ДМЗ принес Ярославскому убытков более 1 млрд грн
16:22
Tokyo Steel впервые за полгода решила снизить цены
16:17
Китай сохраняет выплавку цинка, несмотря на низкие цены
16:04
ПриватБанк не хочет оставлять Коломойскому 247 заправок
15:59
Администрация Трампа готова влить в экономику 850 млрд долл
15:42
За неделю украинцы купили 300 млн долл
15:07
В 2019 году Металлоинвест увеличил чистую прибыль на 5%
15:05
НБУ отсрочит введение буферов капитала и стресс-тестирование банков
14:40
Альфа-Банк не выдает наличные доллары и закрыл 45 отделений
14:25
Интерпайп рассчитывается с кредиторами с опережением графика
13:59
АМКР начал готовить строительство нового отвала
13:29
Полякам придется самим собирать свою клубнику
12:54
ЮАР вслед за Украиной вводит экспортную пошлину на металлолом
12:08
Нафтогаз продлил контракт c Коболевым на четыре года - источник
11:55
Salzgitter по-прежнему отказывается от слияния с Thyssenkrupp
11:42
На наличном рынке доллар взял отметку в 28 грн
11:39
Рада нашла полноценную замену Милованову
11:01
Цены на нефть растут после падения накануне
10:48
Американские авиакомпании просят у государства помощи на 50 млрд долл.
10:44
Рада ввела налоговые каникула для бизнеса
16.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!