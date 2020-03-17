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Китай сохраняет выплавку цинка, несмотря на низкие цены

17.03.20 16:17 , МеталлТорг.ру
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Плата за переработку цинкового концентрата (TCs) в Китае по-прежнему находится на высоком уровне, несмотря на попытки коррекции, это стимулирует прибыльность китайских цинкоплавильных заводов и снижает вероятность сокращений производства в секторе, хотя ситуация с коронавирусом продолжает негативно воздействовать на цены на цинк. Об этом пишет аналитическое агентство SMM.

Тем временем запасы цинка на китайских складах выросли в связи с задержкой возобновления спроса на цинк со стороны сектора обработки на фоне вспышки пандемии COVID-19.

В целом TCs растет с 2019 г. в связи с увеличением поставок руды из-за рубежа. Большинство предприятий сообщает от рентабельности на уровне 1000 юаней за т или около того. Операционная загрузка заводов выросла в связи с постепенным возвращением работников с вынужденных каникул и уменьшением затоваривания складов серной кислотой после восстановления логистики.

Вместе с тем тарифы на переработку концентрата несколько снизились в некоторых регионах, так как "длинные" новогодние каникулы отразились на местной добыче цинка, а снижение цен на цинк вынудило некоторые рудники "придержать" концентрат.

По прогнозу SMM, производство рафинированного цинка на китайских заводах вырастет в марте на 12,1 тыс. т, до 465,1 тыс. т.

МинПром

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