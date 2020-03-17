Китай сохраняет выплавку цинка, несмотря на низкие цены Плата за переработку цинкового концентрата (TCs) в Китае по-прежнему находится на высоком уровне, несмотря на попытки коррекции, это стимулирует прибыльность китайских цинкоплавильных заводов и снижает вероятность сокращений производства в секторе, хотя ситуация с коронавирусом продолжает негативно воздействовать на цены на цинк. Об этом пишет аналитическое агентство SMM.



Тем временем запасы цинка на китайских складах выросли в связи с задержкой возобновления спроса на цинк со стороны сектора обработки на фоне вспышки пандемии COVID-19.



В целом TCs растет с 2019 г. в связи с увеличением поставок руды из-за рубежа. Большинство предприятий сообщает от рентабельности на уровне 1000 юаней за т или около того. Операционная загрузка заводов выросла в связи с постепенным возвращением работников с вынужденных каникул и уменьшением затоваривания складов серной кислотой после восстановления логистики.



Вместе с тем тарифы на переработку концентрата несколько снизились в некоторых регионах, так как "длинные" новогодние каникулы отразились на местной добыче цинка, а снижение цен на цинк вынудило некоторые рудники "придержать" концентрат.



По прогнозу SMM, производство рафинированного цинка на китайских заводах вырастет в марте на 12,1 тыс. т, до 465,1 тыс. т.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



