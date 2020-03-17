ПриватБанк не хочет оставлять Коломойскому 247 заправок ПриватБанк обжалует решение Хозяйственного суда Киева и будет принимать все необходимые меры для предотвращения использования имущества банка - сети из 247 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба компании.



"Приняв указанное решение, Хозяйственный суд Киева в составе судьи Привалова А.И. фактически решил дело по существу, поспособствовав 38 компаниям, связанным с бывшими владельцами банка, в избежании ответственности и невозврате недвижимого имущества (247 АЗС), которое в 2016 году перед национализацией было передано в финансовый лизинг", - говорится в сообщении.



В банке отмечают, что ранее эти же компании обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах, однако ни разу суды правомерно не удовлетворяли такие заявления ввиду того, что заявленные меры обеспечения иска по своему содержанию тождественны удовлетворению исковых требований.



Сообщается, что на сегодняшний день задолженность перед банком по указанным договорам финансового лизинга составляет более 6 млрд. грн.



В связи с неуплатой банк начиная с 2017 года в одностороннем порядке расторгает договоры и возвращает имущество.



Также отмечается, что лизингодержатели после прекращения договоров финансового лизинга отказываются возвращать недвижимое имущество, блокируют доступ представителей банка в помещения, чем создают препятствия владельцу свободно владеть и распоряжаться своим имуществом.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



