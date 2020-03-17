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Администрация Трампа готова влить в экономику 850 млрд долл

17.03.20 15:59 , Интерфакс-Украина
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Министр финансов США Стивен Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики объемом 850 млрд долл, сообщает Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит законодательные инициативы, которые могут смягчить негативные экономические последствия пандемии, связанной с распространением коронавируса.

Мнучин обсудил основные принципы пакета мер поддержки экономики с республиканцами в Сенате в понедельник и, как ожидается, представит им более детальное предложение во вторник.

По словам источников, пакет, который готовит администрация Трампа, будет включать финансовую поддержку авиакомпаний на сумму порядка 50 млрд долл., а также другие стимулирующие меры, в том числе снижение налога на заработную плату.

Предложения, представленные Мнучином, ждут утверждения президентом США, сообщил источник в администрации Белого дома.

В ходе встречи с законодателями во вторник Мнучин также обратится к сенаторам с призывом поддержать инициативу об увеличении доступности проведения тестов на выявление коронавируса, а также предложение о предоставлении оплачиваемого отпуска служащим, пострадавшим в результате эпидемии.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер планирует представить на рассмотрение законодателей собственный пакет стимулов общим объемом не менее $750 млрд.

МинПром

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