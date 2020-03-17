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Альфа-Банк не выдает наличные доллары и закрыл 45 отделений

17.03.20 14:40 , Интерфакс-Украина
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Альфа-Банк временно остановил продажу наличной валюты и выдачу долларов с клиентских счетов в связи с большим спросом и ограничениями в поставках в Украину долларовых банкнот из-за распространения коронавируса.

"В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченной поставкой в Украину банкнот наличной валюты продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена", – сообщается в пресс-релизе А-Банка во вторник.

Согласно сообщению обменять валюту клиенты смогут онлайн в мобильном приложении банка. "Покупка валюты у населения - без изменений", - заверили в финучреждении.

В банке сообщили, что ограничения касаются только наличного доллара, операции с евро будут проводиться без изменений.

Помимо того, банк приостановил работу 45 отделений по всей Украине, указано в пресс-релизе. В Альфа-Банке напомнили, что большую часть операций можно осуществить дистанционно: при помощи мобильного приложения, интернет-банкинга, в банкоматах или в контакт-центре банка.

Ранее Альфа-Банк сообщал, что банк принял ряд мер по снижению рисков для сотрудников и клиентов, в том числе ограничил командировки, ввел усиленные меры по дезинфекции офисов и закупил медицинские маски для работников.

"В части рабочих процессов даны рекомендации по сокращению до минимума общих собраний, отмене мероприятий, использованию для рабочих вопросов электронной почты, конференц-связи, видеоконференции Zoom", – сообщали в банке.

Согласно данным НБУ на 1 января 2020 года Альфа-Банк имел 257 структурных подразделений.

Согласно данным Нацбанка Украины на 1 января 2020 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6-е место (87,586 млрд грн) среди 75 действовавших финучреждений.

МинПром

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