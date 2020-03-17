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Интерпайп рассчитывается с кредиторами с опережением графика

17.03.20 14:25
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Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" выполняет все свои обязательства по соглашению с инвесторами о реструктуризации задолженности.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов, компания выполняет все обязательства, даже с опережением сроков погашения.

"Мы выполняем все наши обязательства, даже с опережением сроков погашения. Мы досрочно погасили задолженность перед тремя группами кредиторов. По состоянию на 31 декабря 2019 года полностью выплачена задолженность по кредитному договору с международными банками-кредиторами (т.н. Bank Facility) в размере 45,8 млн долл. Выплачено 50% задолженности по кредитным линиям на пополнение оборотного капитала (т.н. Working Capital facilities) в размере 22,5 млн долл.", - констатировал собеседник агентства.

По его словам, в январе текущего года частично погашены еврооблигации в сумме 98,5 млн долл. "В феврале 2020 года досрочно и полностью выплачен остаток задолженности по кредитным линиям на пополнение оборотного капитала (Working Capital facilities) в размере 22,5 млн долл. На сегодня осталась только задолженность по еврооблигациям в сумме 210,7 млн долл.", - пояснил директор по финансам и экономике.

ТКК "Интерпайп" сообщила 25 октября 2019 года о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на 200 млн долл. с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на 309 млн 192,058 тыс. долл. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на 45,808 млн долл. с погашением в конце 2020 года.

Помимо того, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,054 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму 45 млн долл. с погашением в конце 2020 года.

В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму 50 млн долл. и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере 20 млн долл. для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.

Ранее в меморандуме "Интерпайп" пояснял, что на финансовые показатели группы существенное влияние оказали неблагоприятные рыночные изменения, вызванные снижением цен на нефть и другие товары, а также произошедшие в последние годы геополитические события в регионе.

Согласно меморандуму, в целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме 1,411 млрд в 400 млн долл. В частности, 263,2 млн долл. долгов по электросталеплавильному комплексу "Днепросталь" было предложено реструктуризировать в 72,6 млн долл., 125,4 млн долл. по кредитам на пополнение оборотного капитала – в 45 млн долл., 725,4 млн долл. по другим кредитам – в 200,3 млн долл.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

МинПром

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