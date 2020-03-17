Рада нашла полноценную замену Милованову

Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
За назначение Петрашко проголосовали 243 народных депутатов.
Новый министр заявил, что Украина сейчас входит в сложную экономическую ситуацию, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. По его мнению, последствия того, что сейчас происходит в мире Украина почувствует через 3-6 месяцев.
"Я вижу две задачи. Первое, это поддержать и сбалансировать украинского производителя, в ситуации, когда рынки начнут закрываться. Во-вторых, создание фундаментальных условий, чтобы и украинский бизнес чувствовал себя хорошо, и продолжался приток иностранных инвестиций", - заявил министр.