Рада нашла полноценную замену Милованову Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, сообщает пресс-служба Кабинета министров.



За назначение Петрашко проголосовали 243 народных депутатов.



Новый министр заявил, что Украина сейчас входит в сложную экономическую ситуацию, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. По его мнению, последствия того, что сейчас происходит в мире Украина почувствует через 3-6 месяцев.



"Я вижу две задачи. Первое, это поддержать и сбалансировать украинского производителя, в ситуации, когда рынки начнут закрываться. Во-вторых, создание фундаментальных условий, чтобы и украинский бизнес чувствовал себя хорошо, и продолжался приток иностранных инвестиций", - заявил министр.



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