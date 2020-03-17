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Цены на нефть растут после падения накануне

17.03.20 11:01 , Интерфакс-Украина
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Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник после сильного падения накануне.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 06:53 составляет 30,79 долл. за баррель, что на 0,74 долл. (2,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник их цена упала более чем на 11%.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,25 долл. (4,36%) - до 29,95 долл. за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 9,6%.

"Вероятно, рынок поддерживают покупатели, которые хотят выиграть от снижения цены, и закрытие коротких позиций", - отмечает главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует CNBC.

США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

"Однако хранилища быстро заполняются. Если они заполнятся, спрос уменьшится, и нефтяные цены неминуемо упадут еще больше. Глобальным рынкам остается надеяться, что Саудовская Аравия и Россия смогут договориться до того, как мы достигнем этой точки невозврата", - добавил С.Иннес.

МинПром

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