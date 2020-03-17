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Коронавирус тормозит реализацию горнодобывающих проектов

17.03.20 10:25 , Металлоснабжение и сбыт
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Канадская компания Lundin Mining сообщила о временной приостановке работ по проекту расширения цинкового рудника Neves-Corvo в Португалии.

Как сообщает компания, многие рабочие на объекте прибыли из других районов страны или из-за рубежа. По состоянию на 15 марта, в Португалии насчитывалось 245 заболевших.

Проект стоимостью 380 млн евро направлен на увеличение производительности рудника до более 180 тыс. т цинка в концентрате в год. Сроки возобновления работ пока не определены.

Эпидемия привела к задержке или приостановке ряда проектов и в других регионах мира.

В частности, австралийская компания Alta Zinc приостановила разведочные работы на месторождении Gorno в Италии, хотя оно находится вне зоны жесткого карантина.

В Монголии у компании Rio Tinto возникли проблемы со строительством медной шахты Oyu Tolgoi из-за перекрытия монгольской границы в целях предотвращения эпидемии.

В Аргентине реализация литиевого проекта Cauchari-Olaroz затормозилась, по меньшей мере, на 90 дней из-за недопоставок китайского оборудования.

Одна только компания Impulsora Minera Santa Cruz в Мексике остановила на полгода свой рудник, ежемесячно дающий до 15 тыс. т свинцово-цинко-серебряного концентрата не из-за коронавируса, а по причине проведения расследования местными экологическими органами, обвиняющими компанию в избыточном загрязнении окружающей среды.

МинПром

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