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В США завершен процесс слияния Cleveland-Cliffs и AK Steel

17.03.20 10:05 , Металлоснабжение и сбыт
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Американский производитель железорудного сырья Cleveland-Cliffs сообщил о завершении объявленной в декабре 2019 г. сделки по приобретению металлургической компании AK Steel. В объединенной структуре акционерам Cleveland-Cliffs принадлежит 68% капитала.

По словам генерального директора Cleveland-Cliffs Лоренцо Госалвеша в США создана вертикально интегрированная компания, выпускающая высококачественную железную руду, металлизированное сырье и стальную продукцию.

В состав объединенной компании войдут мощности по производству более 20 млн т окатышей в год, завод по выпуску горячебрикетированного железа, две доменные печи и две электропечи совокупной мощностью более 5,5 млн. т стали в год.

В будущем Cleveland-Cliffs может рассмотреть возможности организации производства товарного чугуна на комбинате AK Steel в штате Кентукки. Сейчас американские компании приобретают этот материал за рубежом, но в связи с эпидемией коронавируса и ограничением транспортного сообщения ряд промышленных ассоциаций призывают национальный бизнес к импортозамещению.

МинПром

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