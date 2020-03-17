Трамп решил помочь нефтяникам госзакупкой на 2,3 млрд долл. Соединенные Штаты могут начать закупки сырой нефти, произведенной в США, для стратегического нефтяного резерва уже через две недели и заполнить его через несколько месяцев, сообщил Reuters источник в министерстве энергетики в понедельник.



Президент США Дональд Трамп сказал поздно вечером в пятницу, что он дал распоряжение министерству энергетики заполнить резерв "доверху". Этот шаг должен помочь производителям в США, страдающим от падения цен на нефть, вызванного распространением коронавируса и ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией.



Министерство энергетики сообщило, что рассчитанные на 713 миллионов баррелей сырой нефти хранилища резерва могут дополнительно принять 77 миллионов баррелей.



Неясно, как правительство США будет финансировать эти закупки. Стоимость 77 миллионов баррелей в понедельник при ценах на нефть WTI менее $30 за баррель составит почти $2,3 миллиарда.



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