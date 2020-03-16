Цены на нефть упали ниже отметки 30 долл/барр Цена нефти марки Brent обвалилась на 11% и опустилась ниже 30 долл./барр. впервые с 2016 г., пишет издание enkorr.



Падение нефтяных котировок усиливается в ходе торгов 16 марта на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки коронавируса COVID-19.



Котировки майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 по Киеву упали на 11,7% — до 29,95 долл./барр. Цены опустились ниже отметки в 30 долл./барр. впервые с 2016 г. Апрельские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 9,1% — до 28,83 долл./барр.



К 16:16 цены немного отскочили: на Brent — до 30,43 долл. (-10,16%), на WTI — до 29,76 долл. (-7,32%).



Как сообщалось, мировой спрос на нефть в 2020 году может показать крупнейшее падение в истории из-за коронавируса и мер по предотвращению его распространения, пишет агентство Bloomberg по итогам опроса экспертов.



Напомним, 7 марта после провала переговоров группы ОПЕК+ и развала одноименной сделки, Саудовская Аравия объявила ценовую войну России, что 9 марта привело к 30-процентному падению цен на нефть марки Brent в ходе открытия торгов.



МинПром



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