В Китае выросли цены на сталь и руду Шанхайские фьючерсы на сталь достигли максимума почти за два месяца в понедельник в связи с признаками восстановления спроса, но скорректировались после того, как Китай выпустил мрачные данные по объемам промышленного производства.



Арматура для стальных конструкций на Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) закрылась с повышением на 1,2% до 3 553 юаней (примерно 507,56 доллара США) за тонну, после того, как достигла 3 584 юаней в начале сессии, самого высокого уровня с 21 января.



Горячекатаный стальной рулон, используемый в автомобилях и бытовой технике, подорожал на 0,6% до 3 506 юаней за тонну, после того, как самый высокий показатель с 23 января составил 3 551 юаней. Нержавеющая сталь выросла на 0,9%.



Фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже подорожали на 0,5%, а на Сингапурской бирже на дневных торгах выросли на 0,1%. Коксующийся уголь вырос на 0,3%, а кокс вырос на 0,6%.



"В связи с тем, что рабочие постепенно возвращаются на рабочие места, растут ожидания, что металлургические заводы будут нуждаться в пополнении запасов сырья", - сказал старший сырьевой стратег ANZ Даниэль Хайнс. "И, хотя общие запасы стали выросли на прошлой неделе, запасы арматуры фактически упали впервые за несколько недель", - сказал он в записке, подчеркнув рост цен на арматуру.



Запасы китайской стали достигли рекордного уровня 38,91 миллиона тонн на прошлой неделе, но еженедельный рост был самым медленным с 20 декабря, показали данные, собранные Mysteel.



Объем промышленного производства в Китае, сильно пострадавшего от вспышки коронавируса, упал на 13,5% в январе-феврале по сравнению с тем же периодом годом ранее, что является самым слабым показателем с января 1990 года.



На Китай приходится более половины мирового производства стали, и он является крупнейшим экспортером материалов, широко используемых для производства и строительства.



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