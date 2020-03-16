Детенизация рынка лома окажет положительное влияние на металлургию - Интерпайп Принятие законопроекта №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" окажет положительное влияние на металлургическую отрасль, считает директор по экономике и финансам трубно-колесной компании "Интерпайп" Денис Морозов.



Он отметил, что компания "Интерпайп", для которой металлолом является основным источником сырья, постоянно испытывает перебои с его поставкой. "Всегда лома не хватает. Мы подкопили зимний запас, сейчас понемногу его расходуем. Плюс купили металлолом на тендере у "Укрзализныци". Но сегодня по лому сохраняется дефицит, и в целом ситуация не очень хорошая", - сказал топ-менеджер.



"Поэтому принятие законопроекта окажет хорошее влияние на рынок. В этот сегмент зайдет легальный бизнес, у которого есть средства, в том числе и кредитные, и будет развивать ломозаготовку. Сегодня мы не можем спуститься на уровень ломосбора, потому что это все для нас токсично. Нам тяжело оперировать на этом рынке, потому что мы легальная компания, которая работает по-белому и платит все налоги", - добавил Д.Морозов.



Директор по экономике и финансам "Интерпайпа" также обратил внимание на проблему т.н. никчемных сделок, когда налоговая инспекция обвиняет металлургические компании в якобы совершении фиктивных сделок при покупке металлолома. "Компания покупает лом, все документы в порядке, а потом налоговики говорят: в цепочке поставок кто-то не заплатил налоги. Откуда нам об этом известно? Другого лома в Украине нет, и у меня нет вариантов купить лом каким-то иным способом. Это трагедия и проблема. Поэтому если этот закон примут, то проблема фиктивных сделок уйдет с повестки дня", - подчеркнул Д.Морозов.



Как сообщалось, 14 января Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №2426 о детенизации рынка металлолома. За проголосовали 313 народных депутатов. 5 февраля парламентский комитет по вопросам экономической политики подготовил документ ко второму чтению внеся в него необходимые поправки.



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