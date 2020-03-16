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МВФ готов дать кредиты на 1 трлн долл. странам-членам в борьбе с коронавирусом

16.03.20 16:09 , Интерфакс-Украина
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Международный валютный фонд готов мобилизовать 1 трлн долл. на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом, сообщила директор-распорядитель Кристалина Георгиева в блоге на сайте МВФ.

"В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", - говорится в сообщении.

Эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка 50 млрд долл. развивающимся странам. До 10 млрд долл. могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку, отмечается в сообщении.

У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно 200 млрд долл. Во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого предоставления кризисного финансирования.

"Мы также получили запросы еще от 20 государств и будем следить за ними в ближайшие дни", - отмечается в документе.

"Таким образом, МВФ может удовлетворить 189 стран-членов, демонстрируя ценность международного сотрудничества. Потому что, в конечном итоге, наши ответы на этот кризис не будут ограничиваться одним метода, одним регионом или одной страной", - заявила К.Георгиева.

МинПром

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