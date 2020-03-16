Депутаты сформировали промышленную повестку дня для космической отрасли В рамках наработки пакета инициатив для промышленности под общим названием "промышленная повестка дня" парламентский Комитет по вопросам экономического развития на своем выездном заседании в Днепре принял ряд решений, направленных на стабилизацию работы Конструкторского бюро "Южное" им.Янгеля, ГП "Южный машиностроительный завод им. Макарова" ("Южмаш") и других предприятий космической отрасли.



Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, решения были приняты в рамках заседания с обсуждением проблематики космической отрасли Украины.



"Мы должны признать честно, что дела в украинском космосе плохи. И во многом они такие потому, что государство плохо делает свою работу в управлении космической деятельностью и космической промышленностью. Предприятия отрасли не все и не всегда демонстрируют высокую эффективность работы", - сказал Кисилевский на совещании, добавив, что именно государство является главным источником денег для разработок и производства космической техники.



Зампредседателя комитета привел данные Минэкономики, в соответствии с которыми финансирование космической деятельности в Украине сократилось за последние четыре года в четыре раза - с 3 млрд грн в 2014 году до около 700 млн грн в 2019 году.



"Промышленность живет в горизонте планирования, превышающем срок работы чиновника / политика на конкретной должности. Поэтому важно определить и зафиксировать проблематику промышленности. Чтобы проблемы были, что называется, "на столе". Это и есть промышленная повестка дня. И тогда появится шанс решать эти проблемы независимо от того, кто в данный момент на конкретной должности", - сказал Д.Кисилевский.



Рассмотрев проблематику космической отрасли по основным направлениям деятельности, Комитет ВР констатировал, что Космическая промышленность и космическая деятельность в Украине находятся в системном кризисе. Основные факторы: монополизация государством космической деятельности, несоответствие возможностей и потребностей государства, с одной стороны, и, с другой стороны, потенциала космической промышленности. Недостаточная интеграция Украины в международную космическую деятельность на государственном уровне, недостаточная интеграция космической промышленности в международную кооперацию по производству ракетно-космической техники, низкая инвестпривлекательность космической промышленности, в частности, полное отсутствие стратегических инвестиций, отсутствие утвержденной Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины.



Главным фактором кризиса госуправления, по мнению депутатов, является совмещение управления космической деятельностью и космической промышленностью, что вредит обоим направлениям.



"Состояние космической промышленности, в частности, одного из ее лидеров – ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова", является катастрофическим, это требует немедленных и комплексных мер господдержки. Основным направлением господдержки должна быть финансовая стабилизация и повышение инвестиционной привлекательности предприятий космической отрасли, а конечной целью - привлечение стратегических инвестиций", - констатируется в решении Комитета.



Комитет рекомендовал Минэкономики совместно с Государственным космическим агентством Украины (ГКАУ) разработать и направить на одобрение правительства проект распоряжения "Об одобрении Концепции Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2020- 2025 годы" (срок – июль-2020).



Кроме того, рекомендовано Минэкономики совместно с ГКАУ разработать проект закона Украины "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2020-2025 годы" (срок – ноябрь-2020). Также рекомендовано Минэкономики и ГКАУ представить предложения по организации и финансирования работ по созданию предприятиями Украины аналогов российских компонентов, используемых в космической отрасли, назначить ответственного за координацию проектов импортозамещения в космической отрасли.



Минэкономики поручено совместно с ГКАУ разработать проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О космической деятельности" и нормативных актов Кабинета министров Украины с целью уточнения распределения полномочий между Минэкономики и ГКАУ (срок – май-2020).



Предлагается, в частности, создать рабочую группу с привлечением Минэкономики, ГКАУ и руководителей предприятий космической отрасли для разработки нормативных актов по урегулированию вопросов космической отрасли и космической деятельности: проектов законов о погашении задолженности по зарплате, финоздоровления и управления имуществом ГП "Южмаш" с целью стабилизации работы предприятия. В планах разработка законопроекта "Об особенностях преобразования предприятий космической отрасли" и постановления правительства о внесении изменений в "Программу утилизации твердого ракетного топлива межконтинентальных баллистических ракет РС-22" с целью продления срока действия программы, ее финансирование и обеспечение утилизации 1802,3 тонн твердого ракетного топлива, которое хранится на Павлоградском химзаводе.



Депутаты предложили правительству рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда госбюджета для выполнения мероприятий по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива (гептила), хранящихся в КБ "Южное " и ГП "Южмаш", в объеме 22,439 млн грн.



Кабмину предлагается передать Павлоградский химзавод из сферы управления Минэкономики в сферу управления ГКАУ. Также предлагается принять меры по заключению мирового соглашения между ГП "Южмаш" и Госналоговой службой с целью рассрочки выплаты долга предприятия по уплате единого социального взноса по решению суда в сумме 90 млн грн на 5 лет.



Кроме того, рекомендуется ГКАУ организовать проведение переговоров с целью дальнейшего мирного решения претензий Boing к КБ "Южное" и ГП "Южмаш". Кроме того, Минэкономики совместно с ГКАУ следует проработать вопрос дальнейшей реализации проекта "Лыбидь".



Депутаты считают целесообразным рассмотреть вопрос о создании Украинской группировки спутников из аппаратов, изготовленных на КБ "Южное" и/или других украинских предприятиях космической отрасли.



"Рекомендовать Минэкономики и ГКАУ разработать и утвердить план действий по интеграции Украины в Европейское космическое агентство, конечной целью которого определить полноправное членство Украины в нем. При формировании бюджета на 2021 год предусмотреть финансирование необходимых взносов. Рекомендовать Кабинету министров Украины рассмотреть вопрос о внесении изменений в штатное расписание Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и увеличение численности работников управления координации космической деятельности департамента экономики и обороны с учетом объема полномочий, возложенных на Минэкономики по обеспечению формирования и реализации политики в сфере космической деятельности. Рекомендовать ГКАУ провести аудит принадлежащего ему имущества и имущества предприятий, отнесенных к сфере управления ГКАУ", - резюмируется в решениях выездного заседания Комитета ВР.



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