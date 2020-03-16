Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Газпром приостановил поставки газа в Китай по новому трубопроводу Сила Сибири

16.03.20 16:30
печать
размер текста:

Российский газовый концерн "Газпром" остановил новый газопровод в Китай – "Силу Cибири" – на профилактику до 1 апреля, пишет Рейтер.

"Сегодня в 5:00 часов по московскому времени на газопроводе Сила Сибири начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля", - говорится в сообщении компании.

Даты проведения работ согласованы "Газпромом" и китайской CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода будет осуществляться два раза в год: весной и осенью, сообщил "Газпром".

РФ запустила газопровод "Сила Сибири" в начале декабря прошлого года. По итогам 2020 года по "Силе Сибири" концерн должен прокачать в Китай 5 млрд куб. м природного газа.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:14
Детенизация рынка лома окажет положительное влияние на металлургию - Интерпайп
16:09
МВФ готов дать кредиты на 1 трлн долл. странам-членам в борьбе с коронавирусом
15:45
Региональные сети снижают цены на бензин и дизтопливо
15:19
Депутаты сформировали промышленную повестку дня для космической отрасли
15:04
В условиях кризиса Украине необходимо заняться борьбой с импортом – мнение
15:00
Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС
14:56
УЗ не способна эффективно работать на вагонном рынке
14:35
Потребительские настроения украинцев продолжают ухудшаться
14:20
Цены на нефть все ниже
14:05
В Раде хотят ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом
13:45
Большинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца мая
13:26
Нацбанк обвалил курс гривны до 26,42 грн./долл.
13:10
Злочевский окончательно купил Газдобычу
12:55
В порт Одессы прибыл второй танкер с нефтью для Беларуси
12:40
JPMorgan прогнозирует глобальную экономическую рецессию из-за пандемии
12:25
Все грузовые ж/д перевозки осуществляются согласно графику – Укрзализныця
12:10
Россия снижает на 15 долл. экспортную пошлину на нефть с апреля
11:55
Коронавирус начинает влиять на европейскую металлургию, США пока держатся
11:36
Чилийская Codelco направит 3,65 млрд долл. на инвестиционные проекты
11:10
НБУ продаст еще 200 млн долл. на аукционе
13.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!