Газпром приостановил поставки газа в Китай по новому трубопроводу Сила Сибири Российский газовый концерн "Газпром" остановил новый газопровод в Китай – "Силу Cибири" – на профилактику до 1 апреля, пишет Рейтер.



"Сегодня в 5:00 часов по московскому времени на газопроводе Сила Сибири начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля", - говорится в сообщении компании.



Даты проведения работ согласованы "Газпромом" и китайской CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода будет осуществляться два раза в год: весной и осенью, сообщил "Газпром".



РФ запустила газопровод "Сила Сибири" в начале декабря прошлого года. По итогам 2020 года по "Силе Сибири" концерн должен прокачать в Китай 5 млрд куб. м природного газа.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



