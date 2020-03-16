В условиях кризиса Украине необходимо заняться борьбой с импортом – мнение В сегодняшних кризисных условиях правительство должно предпринять меры для сокращения объемов импорта в Украину. Такое мнение высказал директор по экономике и финансам трубно-колесной компании "Интерпайп" Денис Морозов.



По его мнению, необходимо изучить структуру импорта и выбрать те позиции товаров, которые могут быть произведены в Украине. "Я уверен, что здесь есть широкое поле для экспериментов и понимание, что нужно сделать для сокращения импорта. Нужно точечно выбирать направления, призывать бизнесменов, чтобы они вкладывали деньги и платили налоги, помогать им это делать, и развивать производство товаров внутри Украины", - сказал он.



Кроме того, Украине необходимо шире использовать протекционистские меры для защиты своего внутреннего рынка, считает топ-менеджер. В частности относительно китайской трубной продукции, которая поставляется в Украину по демпинговым ценам.



"Антидемпинг на китайские трубы нужно вводить, у нас есть для этого все основания. Все страны мира, в том числе США, страны Евросоюза, закрыли свои рынки от китайских труб, чтобы обеспечить рабочие места в своей, а не китайской промышленности. А Украина единственный рынок, который не закрывался никогда и с этим демпингом не боролся. Мы, как украинский производитель труб считаем это неправильным", - сказал он.



Напомним, по данным Государственной службы статистики, с 2015 года импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб из КНР в Украину вырос более чем в 4,5 раза. Сегодня каждая вторая импортная труба на украинском рынке имеет китайское происхождение.



Таким образом, украинские трубные заводы теряют зарубежные рынки из-за ограничений, а на внутреннем проигрывают конкуренцию китайской продукции, которая продается по демпинговым ценам. К чему это может привести – к потери рабочих мест и снижению налогов, которые генерирует украинская промышленность. Трубники уже вынуждены сокращать объемы производства – по данным "Укртрубопрома" в январе-феврале 2020 года заводы входящий в состав объединения произвели 98,8 тыс. тонн продукции, в то время как за первые два месяца прошлого года этот показатель составлял 128,5 тыс. тонн. При этом Днепропетровский трубный завод полностью остановил производство.



МинПром

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