Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС АО "Оператор ГТС Украины" впервые осуществило транзит газа между двумя европейским странами, сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.



"Известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировку природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия", - сообщает компания.



После подписания нового транзитного соглашения с "Газпромом" и новых межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран "Оператор ГТС Украины" начал внедрять новые транспортные услуги для украинских и зарубежных заказчиков.



"Новая услуга транзита на короткие расстояния "short-haul" позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины", - сообщает компания.



Также "Оператор ГТС Украины" работает над созданием виртуальных точек, которые упростят работу как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений. Уже открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе.



МинПром



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