Потребительские настроения украинцев продолжают ухудшаться Индекс потребительских настроений в Украине в феврале 2020 года составил 81,9 п., что на 7,1 п. ниже, чем в январе 2020 года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.



По данным исследования, индекс текущего состояния упал на 4,5 п., составив 74,5. Индекс экономических ожиданий снизился на 8,9 п. и составил 86,8.



В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 128,7, что на 9,9 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий стабилен - 182,7, что на 1,8 п. выше прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также неизменны: индекс девальвационных ожиданий вырос на 0,8 п. - до значения 132,5.



"В феврале индекс потребительских настроений падал. По сравнению с максимальным значением, зафиксированным в сентябре 2019 года, индекс потерял 16 процентных пунктов. Почти половина этого сокращения (7 п.п.) приходится на февраль по сравнению с январем 2020 года", - комментируют аналитики Info Sapiens.



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