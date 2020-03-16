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Цены на нефть все ниже

16.03.20 14:20 , Интерфакс-Украина
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Падение нефтяных цен усилилось в ходе торгов в понедельник на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:16 составляет 30,64 долл. за баррель, что на 3,21 (9,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,1 (6,62%) - до 29,63 долл. за баррель.

"Нефтяные цены продолжают находиться в свободном падении", - отмечают аналитики Commerzbank, которых цитирует Bloomberg.

Мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, пишет агентство. В то же время крупнейшие производители нефти планируют наращивать добычу после развала сделки ОПЕК+.

Многие нефтетрейдеры, руководители компаний и аналитики опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

МинПром

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