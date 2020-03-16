Злочевский окончательно купил Газдобычу Принадлежащее экс-министру экологии Николаю Злочевскому ООО "Альянс Эссет Менеджмент" завершило сделку по покупке 100% уставного капитала "Промышленной компании "Газдобыча" (Полтава). Об этом свидетельствуют данные Единого реестра юридических лиц Министерства юстиции.



"Альянс Эссет Менеджмент" официально стала владельцем компании 2 марта 2020 г.



ООО "ПК Газдобыча" в 2001–2016 гг. владело лицензией на разработку Покровской нефтегазоносной площади (49,5 км. кв) в Полтавской области.



До октября 2019 г. владельцем этой компании была британская Cadogan Petroleum PLC. 29 октября "Газдобыча" была продана ООО "Укринвест Группы", аффилированной со структурами "Скелы Терциум" Сергея Белашова за 2,8 млн долл.



19 декабря 2019 г. "Газдобыча" была перепродана ООО "Финансовая Компания Экспресс Инвест".



Компания Н.Злочевского получила разрешение на покупку компании в начале февраля 2020 г.



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