Все грузовые ж/д перевозки осуществляются согласно графику – Укрзализныця АО "Укрзализныця" по состоянию на 16 марта 2020 года продолжает осуществлять международные и внутренние грузовые железнодорожные перевозки согласно графику, пишет "Интерфакс-Украина".



"По состоянию на 16 марта грузовые международные и внутренние железнодорожные перевозки осуществляются согласно графику. Никаких изменений в курсировании грузовых поездов в международном и внутреннем сообщении нет", - отметили в компании.



В "Укрзализныце" подчеркнули, что ограничения введенные правительством Украины в связи с карантином, вызванным вспышкой коронавируса COVID-19, касаются исключительно пассажирского международного железнодорожного сообщения.



"Укрзализныця" будет оперативно информировать в случае каких-либо изменений в курсировании пассажирских и грузовых поездов", - подчеркнули в компании.



Как сообщалось, сейчас в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. человек.



В 00:00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.



Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.



МинПром



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