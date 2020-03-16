Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Россия снижает на 15 долл. экспортную пошлину на нефть с апреля

16.03.20 12:10 , Интерфакс
печать
размер текста:

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2020 года составит 52 долл. за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. Об этом пишет Интерфакс.

В настоящее время она составляет 66,9 долл. за тонну. Таким образом, пошлина понизится на 14,9 долл.

Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта составила 47,274 долл. за баррель, или 345,1 долл. за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть понизится до 5,2 долл. с 6,6.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 15,6 долл. с 20 долл. за тонну, на темные - до 52 долл. с 66,9 долл.

Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до 15,6 долл. с 20 долл., прямогонного (нафта) - до 28,6 долл. с 36,7 долл. за тонну. Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне.

Пошлина на кокс понизится до 3,3 долл. с 4,3 долл. за тонну.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:26
Нацбанк обвалил курс гривны до 26,42 грн./долл.
13:10
Злочевский окончательно купил Газдобычу
12:55
В порт Одессы прибыл второй танкер с нефтью для Беларуси
12:40
JPMorgan прогнозирует глобальную экономическую рецессию из-за пандемии
12:25
Все грузовые ж/д перевозки осуществляются согласно графику – Укрзализныця
11:55
Коронавирус начинает влиять на европейскую металлургию, США пока держатся
11:36
Чилийская Codelco направит 3,65 млрд долл. на инвестиционные проекты
11:10
НБУ продаст еще 200 млн долл. на аукционе
10:50
Мировые рынки падают, несмотря на экстренное снижение ставки ФРС
10:35
Мариупольский морпорт увеличил грузоперевалку более чем на 50%
10:10
Индонезия планирует рост производства никеля
09:55
ArcelorMittal лоббирует углеродные тарифы в ЕС
09:39
Ровенская АЭС вывела второй энергоблок в плановый ремонт
09:30
Цены на нефть начали неделю с очередного падения
09:24
Иран увеличил экспорт стали на 28%
08:51
Казахские металлурги в феврале увеличили выплавку стали
08:18
Volkswagen останавливает словацкий завод из-за коронавируса
08:11
Китайская промышленность показала худший результат за 30 лет
13.03.20
18:01
Северный поток-2 угрожает безопасности Европы
17:44
Прожиточный минимум рассчитают по-новому
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!