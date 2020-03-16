Россия снижает на 15 долл. экспортную пошлину на нефть с апреля Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2020 года составит 52 долл. за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. Об этом пишет Интерфакс.



В настоящее время она составляет 66,9 долл. за тонну. Таким образом, пошлина понизится на 14,9 долл.



Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта составила 47,274 долл. за баррель, или 345,1 долл. за тонну.



Пошлина на высоковязкую нефть понизится до 5,2 долл. с 6,6.



Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.



Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 15,6 долл. с 20 долл. за тонну, на темные - до 52 долл. с 66,9 долл.



Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до 15,6 долл. с 20 долл., прямогонного (нафта) - до 28,6 долл. с 36,7 долл. за тонну. Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне.



Пошлина на кокс понизится до 3,3 долл. с 4,3 долл. за тонну.



МинПром



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