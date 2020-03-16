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Коронавирус начинает влиять на европейскую металлургию, США пока держатся

16.03.20 11:55 , Металлоснабжение и сбыт
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Чрезвычайные карантинные меры, введенные в ряде европейских стран, начали оказывать негативное воздействие на региональную металлургическую промышленность, пишет Argus Media.

По состоянию на 16 марта приостановили работу несколько металлургических предприятий в Италии и Германии. Остальные заводы пока работают. На итальянских предприятиях сотрудники носят маски и перчатки и должны находиться на расстоянии не менее метра друг от друга. Всех, кого можно, переводят на удаленный режим.

Некоторые торговые фирмы из Восточной Европы отмечают ухудшение транспортного сообщения с Италией. Германские компании сообщают, что должны получать специальные разрешения на каждую поездку, что замедляет логистику.

Из крупных потребителей металла наименьшую загрузку имеют автомобильные заводы. Корпорация Fiat еще 11-12 марта остановила все свои предприятия в Италии. Opel и Volkswagen могут приостановить сборочное производство в ближайшее время.

S&P Global Platts приводит прогноз аналитика российского рейтингового агентства АКРА Максима Худалова. По его мнению, если ситуация в ближайшем будущем не улучшится, европейским металлургическим компаниям придется сокращать производство стали и проката во второй половине 2020 г. и первой половине 2021 г.

Американские металлургические компании, согласно опросу, проведенному Platts, пока не испытывают проблем из-за эпидемии. Производство стальной продукции, поставки сырья и расходных материалов осуществляются в обычном режиме. Но, как отмечает компания Steel Dynamics Inc., она уже разработала планы на различную ситуацию и будет действовать в соответствии с правительственными директивами.

МинПром

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