Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НБУ продаст еще 200 млн долл. на аукционе

16.03.20 11:10 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Национальный банк Украины сегодня объявил аукцион по продаже до 200 млн долл. на межбанковском валютном рынке.

НБУ за период с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл., при этом регулятор не покупал валюту.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал 803 млн долл., путем проведения интервенций с выбором лучшей цены – 39 млн долл. Еще 139,6 млн долл. регулятор продал на валютных аукционах.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке 1,23 млрд долл., продал – 1,58 млрд долл.

Как сообщалось, НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

За период с 2 по 6 марта Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, продав 307,2 млн долл., тогда как покупка составила 150 млн долл.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке 1,23 млрд долл, продал – 602,2 млн долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:55
Коронавирус начинает влиять на европейскую металлургию, США пока держатся
11:36
Чилийская Codelco направит 3,65 млрд долл. на инвестиционные проекты
10:50
Мировые рынки падают, несмотря на экстренное снижение ставки ФРС
10:35
Мариупольский морпорт увеличил грузоперевалку более чем на 50%
10:10
Индонезия планирует рост производства никеля
09:55
ArcelorMittal лоббирует углеродные тарифы в ЕС
09:39
Ровенская АЭС вывела второй энергоблок в плановый ремонт
09:30
Цены на нефть начали неделю с очередного падения
09:24
Иран увеличил экспорт стали на 28%
08:51
Казахские металлурги в феврале увеличили выплавку стали
08:18
Volkswagen останавливает словацкий завод из-за коронавируса
08:11
Китайская промышленность показала худший результат за 30 лет
13.03.20
18:01
Северный поток-2 угрожает безопасности Европы
17:44
Прожиточный минимум рассчитают по-новому
17:36
Морпорты Украины увеличили грузоперевалку на 17%
17:24
Металлоинвест ввел в эксплуатацию МНЛЗ №3 на ОЭМК
17:20
НБУ не хватит резервов для противостояния глобальному финансовому кризису
17:07
Американский фондовый рынок восстанавливается после черного четверга
17:02
Международные грузоперевозки не будут прекращены
16:55
НЛМК и Северсталь теперь стоят дороже лидера стальной отрасли
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!