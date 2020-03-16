НБУ продаст еще 200 млн долл. на аукционе Национальный банк Украины сегодня объявил аукцион по продаже до 200 млн долл. на межбанковском валютном рынке.



НБУ за период с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл., при этом регулятор не покупал валюту.



В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал 803 млн долл., путем проведения интервенций с выбором лучшей цены – 39 млн долл. Еще 139,6 млн долл. регулятор продал на валютных аукционах.



В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке 1,23 млрд долл., продал – 1,58 млрд долл.



Как сообщалось, НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.



В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.



За период с 2 по 6 марта Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, продав 307,2 млн долл., тогда как покупка составила 150 млн долл.



В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке 1,23 млрд долл, продал – 602,2 млн долл.



МинПром



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