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Мариупольский морпорт увеличил грузоперевалку более чем на 50%

16.03.20 10:35 , АМПУ
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Мариупольский морской порт (Донецкая обл.) в январе-феврале 2020 года увеличил перевалку грузов на 56,55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,117 млн тонн.

Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины" за этот период порт нарастил перевалку экспортных грузов на 56,66% — до 957,58 тыс. тонн, импортных — на 57,46%, до 159,35 тыс. тонн. Транзитные и каботажные грузы порт не переваливал.

По номенклатуре грузов Мариупольский порт увеличил перевалку сухих сыпучих грузов на 33,65% до 299,32 тыс. тонн и тарно-штучных — на 76,56% до 805,31 тыс. При этом порт сократил перевалку наливных грузов на 63,17% до 12,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, объем перевалки грузов в Мариупольском морпорту в 2019 году увеличился на 10% по сравнению с 2018 годом — до 6,484 млн тонн.

МинПром

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