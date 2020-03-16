Ровенская АЭС вывела второй энергоблок в плановый ремонт Ровенская атомная электростанция вывела энергоблок №2 в средний планово-предупредительный ремонт. Об этом накануне сообщила пресс-служба Энергоатома.



Отмечается, что в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой, энергоблок №2 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) был отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР), рассчитанного на 45 календарных дней.



В настоящее время в работе находятся три энергоблока РАЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2290 МВт.



"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", – добавили в пресс-службе.



Напомним, в конце февраля на Ровенской АЭС был запущен четвертый энергоблок. На протяжении недели он находился на текущем ремонте.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



